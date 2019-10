Militares realizam exercício na área rural de Corbélia

Militares da EsAO (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais) do Rio de Janeiro-RJ realizam na tarde dessa quinta-feira (17) um exercício de posto de observação na área rural de Corbélia-PR.

Com o exercício, os alunos podem visualizar no terreno, manobras planejadas em sala de aula. A EsAO está com a maior parte de seu efetivo, aproximadamente 500 militares entre capitães alunos, oficiais instrutores e apoio logístico na região de Cascavel-PR desde o dia 14 de outubro, na realização de uma Exercício no Terreno.