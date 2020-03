Metropolitano de Kart tem início com o retorno de Márcio do Lago

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel de 2020 tem início neste fim de semana no Kartódromo Delci Damian. A primeira etapa tem os treinos livres neste sábado, e no domingo haverá os treinos classificatórios e as provas nas categorias Mirim, Cadete, F-4 Força Livre, F-4 a e F-4 B (com motores comprados) e 125 Sprinter. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O Metropolitano de Cascavel deste ano será disputado em seis etapas. Além da etapa deste fim de semana, serão disputadas etapas nos dias 25 e 26 de abril, 6 e 7 de junho, 1º e 2 de agosto, 26 e 27 de setembro e 7 e 8 de novembro. A etapa de 6 e 7 de junto terá programação conjunta com a Copa Paraná, que será disputada em etapa única.

Márcio do Lago

A prova de abertura do Campeonato Metropolitano de Cascavel marca o retorno de Márcio do Lago às pistas. Afastado das competições desde julho, quando participou do Campeonato Brasileiro, Márcio irá disputar as categorias 125 Sprinter e na F-4 Força Livre.

Márcio explica que estava ausente das competições em função do tratamento de saúde de sua esposa. Ele também adianta que, por enquanto, irá disputar somente o Metropolitano de Cascavel. No fim do ano poderá participar da Copa Brasil, a ser disputada em outubro, em Londrina, no Paraná.