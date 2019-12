Metropolitano de Kart de Rio Negro será disputado em etapa única amanhã

O Campeonato Metropolitano de Kart de Rio Negro, no Paraná, será disputado em etapa única. A competição amanhã, no Kartódromo Afonso Petschow, com disputas nas categorias F-4 (motores sorteados) e 125cc Stock (motores próprios). A promoção e a organização serão do Kart Clube de Rio Negro, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A programação começa às 12h, com o sorteio dos motores. Das 13h às 13h25 será realizado treino livre da categoria 125 Stock; das 13h30 às 13h55, treino livre da categoria F-4; às 14h, briefing; das 14h15 às 14h22, treino classificatório da categoria 125cc Stock; das 14h30 às 14h37, treino classificatório da categoria F-4; às 15h, largada da primeira bateria da categoria 125cc Stock; às 15h30, largada da primeira bateria da categoria F-4; às 16h, largada da segunda bateria da categoria 125cc Stock; às 16h30, largada da segunda bateria da categoria F-4 e, às 17h, pódio das duas categorias. Cada bateria terá a duração de 18 voltas.