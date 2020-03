Metropolitano de Curitiba terá a 1ª etapa neste fim de semana

Com promoção e organização da M & L Produções Artísticas Ltda, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), o Campeonato Metropolitano de Velocidade Curitiba terá início neste fim de semana. Serão disputadas provas nas categorias Marcas A/Marcas B, Turismo A e C, Turismo B e Clássicos.

A programação começa neste sábado, com treinos livres a partir das 8h. Os treinos classificatórios serão no fim da tarde. Das 16h30 às 16h45 treina a categoria Turismo B; das 16h50 às 17h05, Marcas; das 17h10 às 17h25, Turismo A e C; e, das 17h30 às 17h45, treina a categoria Clássicos.

As provas serão todas no domingo. Às 9h15 tem a largada da 1ª prova da categoria Turismo B; às 10h10, largada da 1ª prova de Marcas; às 11h05, largada da 1ª prova de Turismo A e C; às 12h, largada da 1ª prova da categoria Clássicos; às 13h40, largada da 2ª prova de Turismo B; às 14h40, largada da 2ª prova de Marcas; às 15h40, largada da 2ª prova de Turismo A e C; às 16h40, largada da 2ª prova da categoria Clássicos; e, às 17h20, solenidade de pódio de todas as categorias.

Calendário

O Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba deste ano será disputado em seis etapas. Além da etapa deste fim de semana, as demais serão disputadas em 19 de abril, 19 de julho, 30 de agosto, 25 de outubro e 13 de dezembro.

Treinos

Aproveitando o Track Day que será realizado neste domingo no Autódromo Zilmar Beux, 14 pilotos da categoria Marcas irão treinar, iniciando a preparação para a primeira Copa, que está programada para os dias 4 e 5 de abril. Entre os pilotos que estarão na pista figuram Eduardo Weirich, Pedro Schermer, Aparecido Moraes, Edson Massaro, Lorenzo Massaro, Marcos Cortina, Fabiano Ribeiro e Flamarion Zacchi. A equipe Cezaroto confirmou que estará na pista, mas não informou com qual ou quais pilotos.

Mitsubishi

No próximo dia 21 de março será dada a largada para a temporada 2020 dos ralis da Mitsubishi Motors, com a realização da primeira etapa do Mitsubishi Motorsports – maior evento monomarca do gênero na América Latina -, que ocorrerá em Curitiba (PR). Ao todo, a marca promoverá 20 eventos ao longo deste ano somando as etapas das categorias Mitsubishi Motorsports, Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Cup. A temporada 2020 termina no dia 7 de novembro com a etapa promovida no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).