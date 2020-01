Metropolitano de Curitiba foi destaque na temporada de 2019

O Campeonato Metropolitano de Velocidade de Curitiba foi uma competições destaque do automobilismo paranaense na temporada de 2019, com bons grid e belas disputadas nas quatro etapas.

Os campeões da temporada de 2019 foram: Gustavo Magnabosco, na categoria Marcas A; Gefferson Luís de Lima, na Marcas B; Leonardo Kovalski, na Turismo A; Carlos Eduardo Schilipack, na Turismo B; Roberto Bonato/Evandro Maldonado, na Turismo C; Armin Kliewer, na Clássicos Força Livre; e Jefferson Luís Foitte, na categoria Clássicos Turismo Light.

Classificação final do Metropolitano de Curitiba/10 primeiros

Categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Gustavo Magnabosco 116

2º) Rômulo Molinari/Alexandre Frankemberger 107

3º) Ruslan Carta Filho 102

4º) Rafael Barranco 77

5º) Andrei Carta/Marcelo José Andrade 58

7º) Stive Augusto Tokarski 52

8º) Eduardo Marquetto Pavelsk 44

9º) Wanderlei Berlanda Júnior 43

10º) Edson Bueno 26

Categoria Marcas B

1º) Gefferson Luís de Lima 134

2º) Emerson Luiz Grochoski 122

3º0 Antonio Amorim Carvalho 110

4º) Sextilio Hans Júnior 60

5º) Rodrigo Kostin 53

6º) Ernani Rezende Kuhn 33

7º) Samir Guimarães Silva 31

8º) Brendon Julian Zonta Gabardo 30

9º) Geison Eduardo Tureck 30

10º) Marcelo José Andrade 25

Categoria Turismo A

1º) Leonardo Kovalski 141

2º) Amauri Lisboa Júnior 110

3º) Guilherme Ragnini 100

4º) Jorge Augusto Silva 94

5º) Fausto de Lucca 74

6º) José Carlos Pederneiras 67

7º) Luis Favero Chyla/Bernardo Favero Chyla 33

8º) Bruno Nascimento Muhlstedt 30

9º) Afonso Maia Bastos/Alexandre Maia Bastos 30

10º) Ruslan Carta Filho/Andrei Carta 27

Categoria Turismo B

1º) Carlos Eduardo Schilipack 118

2º) Mário Diego Broering 113

3º) Henrique Schmitz Basso 106

4º) Rafael Balestrin 99

5º) Marcelo Cancelli/Ezequiel Dall Asta Vieira 63

6º) Luciano Vinicius Fracaro 45

7º) Sérgio Francisco Bucco Júnior 44

8º) Emerson Szwed 34

9º) Naor Virgílio Petry 33

10º) Artur Bailo Neto 31

Categoria Turismo C

1º) Roberto Bonato/Evandro Maldonado 156

2º) José Luís Cavassin 73

3º) Helinson Pampuch/Christian Robert Pampuch 58

4º) Daniel Cavassin 55

5º) Marcelo João de Oliveira Filho 54

6º) James Schwerdtner 52

7º) Luiz Otávio Rodrigues 50

8º) Maycon Alexandre de Oliveira 43

9º) Johnis Toniolo 43

10º) Nilton Joel Novelli Rosseni Filho 35

Categoria Clássicos Força Livre

1º) Armin Kliewer 138

2º) Maurício Gaudêncio 98

3º) Anderson Andrade 86

4º) Wanderlei Antonio Berlanda 70

5º) Alex Sandre Ortega Morais 54

6º) Richard Anthony Heidrich 49

7º) Richard Heidrich 45

8º) Rafael Bregenski Schuhli 36

9º) Admir Pardo/Bruno Gustavo Pardo 33

10º) Francisco Fiorese 31

Categoria Clássicos Turismo Light

1º) Jefferson Luis Foitte 108

2º) Carlos Henrique Nodari 107

3º) Anderson Rieper 64

4º) Nelson Eugênio dos Santos/Silvano Ricardo de Brito 49

5º) Luis Carlos Souza Granato/Patrick Macedo 34

6º) Hamilton Mrsch 7

Renovação

A Red Bull anunciou ontem a renovação de contrato com a Max Verstappen. O piloto holandês ficará na escuderia até o fim da temporada de 2023. O atual contrato terminaria no fim da temporada deste ano. Com 22 anos, Max acumula oito vitórias na Fórmula 1 e assumiu o posto de líder do time no ano passado, quando Daniel Ricciardo partiu para a Renault.

Novo dono

O processo de compra foi concluído e agora a Penske Corporation é a dona da Fórmula Indy e do circuito Indianápolis Motor Speedway. Depois de 70 anos, a família de Tony George deixa de ser a dona do famoso circuito que sedia as 500 Milhas de Indianápolis.

Rali Dakar

O espanhol Carlos Sainz teve uma excelente atuação ontem e venceu a categoria Carros no terceiro dia do Rali Dakar, que está sendo disputado na Arábia Saudita. A Especial de ontem teve 427 quilômetros em laço na cidade de Neom. Com a vitória, Sainz assumiu a liderança e arranca rumo à conquista de mais um título.