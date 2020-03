Metropolitano de Curitiba começa neste fim de semana

A categoria Marcas do Metropolitano de Curitiba é uma das mais fortes e competitivas do Brasil Crédito: Divulgação

A categoria Marcas do Metropolitano de Curitiba é uma das mais fortes e competitivas do Brasil Crédito: Divulgação

Um dos mais importantes campeonatos de Turismo do Brasil, especialmente na categoria Marcas 1.6, o Metropolitano de Velocidade de Curitiba começa neste fim de semana no Autódromo Internacional de Curitiba, localizado em Pinhais, Região Metropolitana da capital paranaense. A promoção e a organização são da M & L Produções Artísticas Ltda, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A programação da etapa de abertura da temporada será desenvolvida sábado e domingo, com provas nas categorias Marcas A/Marcas B, Turismo A e C, Turismo B e Clássicos.

Os campeões do ano passado foram Gustavo Magnabosco (Marcas A), Gefferson Luís de Lima (Marcas B), Leonardo Kovalski (Turismo A), Carlos Eduardo Schilipack (Turismo B), Roberto Bonato/Evandro Maldonado (Turismo C), Armin Kliewer (Clássicos Força Livre) e Jefferson Luís Foitte (Clássicos Turismo Light).

Programação de sábado – Dia 07/03/2020

08h30 – 12h00 Pesagem e Lacração de Pneus – Marcas/Turismo/Clássicos

08h00 – 08h25 1º Treino – Turismo B

08h30 – 08h55 1º Treino – Marcas

09h00 – 09h25 1º Treino – Turismo A e C

09h30 – 09h55 1º Treino – Clássicos

10h00 – 10h25 2º Treino – Turismo B

10h30 – 10h55 2º Treino – Marcas

11h00 – 11h25 2º Treino – Turismo A e C

11h30 – 11h55 2º Treino – Clássicos

12h00 – 12h30 Almoço/Briefing

12h35 – 13h00 3º Treino – Turismo B

13h00 – 13h25 3º Treino – Marcas

13h30 – 13h55 3º Treino – Turismo A e C

14h00 – 14h25 3º Treino – Clássicos

14h30 – 14h55 4º Treino – Turismo B

15h00 – 15h25 4º Treino – Marcas

15h30 – 15h55 4º Treino – Turismo A e C

16h00 – 16h25 4º Treino – Clássicos

16h30 – 16h45 Tomada de Tempo – Turismo B

16h50 – 17h05 Tomada de Tempo – Marcas

17h10 – 17h25 Tomada de Tempo – Turismo A e C

17h30 – 17h45 Tomada de Tempo – Clássicos

Programação do domingo – Dia 08/03/2020

08h00 – 08h10 Warm Up – Turismo B

08h15 – 08h25 Warm Up – Marcas

08h30 – 08h40 Warm Up – Turismo A e C

08h45 – 08h55 Warm Up – Clássicos

1ª Prova – Turismo B

09h00 Box Aberto

09h05 Box Fechado

09h10 Placa de 5 minutos

09h15 Largada (30 minutos + 2 voltas)

1ª Prova – Marcas

09h55 Box Aberto

10h00 Box Fechado

10h05 Placa de 5 minutos

10h10 Largada (30 minutos + 2 voltas)

ACIC – Automóvel Clube Internacional de Curitiba

1ª Prova – Turismo A e C

10h50 Box Aberto

10h55 Box Fechado

11h00 Placa de 5 minutos

11h05 Largada (30 minutos + 2 voltas)

1ª Prova – Clássicos

11h45 Box Aberto

11h50 Box Fechado

11h55 Placa de 5 minutos

12h00 Largada (25 minutos + 2 voltas)

12h35 – 13h15 ALMOÇO

2ª Prova – Turismo B

13h20 Box Aberto

13h30 Box Fechado

13h35 Placa de 5 minutos

13h40 Largada (30 minutos + 2 voltas)

2ª Prova – Marcas

14h20 Box Aberto

14h30 Box Fechado

14h35 Placa de 5 minutos

14h40 Largada (30 minutos + 2 voltas)

2ª Prova – Turismo A e C

15h20 Box Aberto

15h30 Box Fechado

15h35 Placa de 5 minutos

15h40 Largada (30 minutos + 2 voltas)

2ª Prova – Clássicos

16h20 Box Aberto

16h30 Box Fechado

16h35 Placa de 5 minutos

16h40 Largada (25 minutos + 2 voltas)

17h20 – PODIUM

Pedro Lecheta

O ex-piloto Pedro Lecheta continua internado no Hospital São Lucas, tratando-se de dengue.

Apresentadores

Faltando pouco mais de um mês para o início da temporada 2020 do Endurance Brasil, mais um “trio” está confirmado na categoria GT4. Os apresentadores Marcello Santanna, Edu Guedes e Otávio Mesquita entrarão na pista a bordo da Ginetta, da equipe Stillux Racing, de Esio Vichiese. Apaixonados pelo esporte a motor, os três são bastante experientes no automobilismo, onde Guedes e Mesquita retornam as competições, já que Santanna estava na ativa na temporada 2019 da categoria.

Sprint Race

A temporada da GT Sprint Race 2020 terá início nos dias 10 e 11 de abril, no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais.