Mesmo com atraso, secretário assegura prazo de reforma de poltronas do Teatro

Público reclama do espaço apertado entre as poltronas — Foto: Aílton Santos

O mês de atraso para o início da reforma das poltronas da plateia do Teatro Municipal Sefrin Filho em Cascavel não poderá afetar o prazo contratual para não comprometer o calendário de espetáculos. A empresa vencedora da licitação tem até 15 de abril para entregar a obra.

Prometida há dois anos, a adequação do espaço entre as poltronas teve que ser adiada justamente devido aos eventos programados no Teatro. Em dezembro do ano passado, a Mozione Equipamentos Ltda venceu o certame com proposta de R$ 207.934 para executar o serviço. Ela havia apresentado todas as certidões no decorrer do processo, mas, na assinatura do contrato, houve impedimentos legais. “Foram apresentadas as certidões negativas, mas no trâmite de assinatura houve uma certidão federal que se tornou positiva. A empresa está dentro do prazo e acertou a conta com a União. Vamos esta semana assinar o contrato”, diz o secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli.

Serão retirados 64 assentos da plateia para que o espaçamento entre as 662 cadeiras passe de 75 centímetros para 1,03 metro, o que dará a possibilidade de passagem do público. As rampas também terão que ser adequadas, bem como a iluminação de segurança. Todos esses serviços integram o contrato licitado.

O certame tinha valor total previsto de R$ 350 mil.

Iniciar um novo processo inviabilizaria a reforma neste ano, visto que o cronograma de obras já havia sido planejado e, por isso, a prefeitura aguardou a regularização da empresa.

Diante dessa flexibilidade, o secretário assegura que não haverá chance de negociação de prazos. “A construtora está ciente de que terá que trabalhar nos fins de semana e à noite para cumprir esse prazo. Aditivo de prazo e metafísica não serão possíveis, pois já temos agendamentos para espetáculos. Os agendamentos vão até 23 de dezembro. É um teatro com uma demanda enorme, por isso a empresa terá que cumprir com rigor”, afirma Bulgarelli.

Na licitação, o prazo previsto para a obra era de 45 dias. As apresentações de fevereiro, março e abril foram suspensas para realizar a adequação do teatro, inaugurado em março de 2015.

Essa já é a segunda reforma na estrutura: a bilheteria chegou a ser interditada e precisou de consertos estruturais.

Ponte no Lago

A empresa que fará a reforma no teatro é a mesma vencedora do certame para a execução da nova ponte no Lago Municipal, que também já deveria ter sido iniciada. A obra custará aos cofres públicos R$ 251 mil e deve ser iniciada em breve, após a regularização dos trâmites legais.

A reforma é acompanhada pela Secretaria de Meio Ambiente.