Mercedes Challenge entra na reta final em Cascavel

A sexta etapa do Mercedes-Benz Challenge será disputada no próximo fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com a teórica disputa de três pilotos pelo título da temporada – Fernando Junior (84), Felipe Tozzo (82) e Betão Fonseca (73). Mas o atual campeão Raijan Mascarello também pretende ampliar suas chances para as últimas etapas do ano.

Atual quarto colocado no campeonato com 51 pontos, Raijan sabe que precisará vencer as próximas provas para buscar o bicampeonato. “As chances de campeonato são muito reduzidas, especialmente pelo nível de disputas que temos hoje em dia na categoria. De qualquer maneira vou fazer o melhor para voltar a vencer e, aos poucos, tentar chegar nos líderes”, comenta o piloto FG Empreendimentos, Brevant, Hamakk e Fazendas Comil.

Nascido em Nova Esperança do Sudoeste, distante cerca de 100 km de Cascavel, Raijan terá a torcida especial de muitos familiares. “Sempre que tem corrida em Cascavel tenho que pegar umas credenciais a mais”, brinca o piloto. “É muito bom poder reencontrar muitos tios e primos que nem sempre podemos ver, e a corrida em Cascavel acaba proporcionando esse reencontro”, celebra.