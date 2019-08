Melhor mandante, Operário quer melhorar desempenho fora de casa

Ponta Grossa – Campeão da Série D em 2017 e da Série C em 2018, o Operário gerou expectativa elevada ao seu torcedor ao estrear este ano na Série B do Campeonato Brasileiro, mas iniciou a competição na parte de baixo da classificação e foi para a pausa para a Copa América a um ponto da zona de rebaixamento.

Entretanto, após a competição continental entre seleções, o Fantasma subiu de rendimento e neste sábado (31) vai iniciar o returno a três pontos do G4, graças a vitória em casa sobre o Figueirense, por 1 a 0, na noite de terça-feira (27).

O triunfo no Germano Krüger fez do time de Ponta Grossa o melhor mandante nesta Série B, empatado com o Coritiba. O próximo compromisso, no entanto, será longe de casa, em Minas Gerais, contra o América-MG. E como visitante o Operário tem a 18ª campanha dentre os 20 times da Série B. A meta neste returno é melhor o desempenho fora de casa.

“Depois da parada para a Copa América nós estamos com um desempenho espetacular, ainda mais em uma competição difícil como esta. Agora, precisamos melhorar fora de casa. Este é o ponto que a gente precisa encontrar uma solução e subir ainda mais na tabela”, confirma o técnico Gerson Gusmão.