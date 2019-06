Marreco sobe quatro posições na LNF com vitória sobre o líder

Francisco Beltrão – Na última partida da 10ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal), na noite de segunda-feira (24), o Marreco jogou diante de sua torcida e depois de duas derrotas se reabilitou na competição com uma goleada por 6 a 3 sobre o líder Magnus/Sorocaba (SP). A vitória fez o time paranaense saltar quatro posições e assumir o 12º lugar, com 12 pontos em 10 jogos.

Mesmo com a derrota, a equipe paulista segue na liderança isolada com 25 pontos conquistados em 12 jogos. Os dois times voltarão a jogar pela Liga Nacional no fim de semana: na sexta, às 20h15, o Marreco visita a Intelli, no interior paulista, enquanto o Magnus tem parada dura no sábado, às 13h15, contra o Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.

Série Ouro

Outra equipe paranaense que disputa a Liga Nacional entra quadra hoje, só que desta vez pela Série Ouro. Pela 15ª rodada do 2º turno, o Campo Mourão, 3º colocado na classificação com 28 pontos, recebe no Ginásio Belin Carolo, ás 19h30, o Matelândia, que amarga a vice-lanterna com apenas seis pontos conquistados até agora. A equipe oestina não repete a campanha do ano passado quando surpreendeu os favoritos e foi às semifinais da competição sendo eliminado pelo Foz Futsal, que acabou conquistando o campeonato.