Marreco elimina o Foz Cataratas da Liga Paraná

O Marreco ganhou do Foz Cataratas por 2x 0, na prorrogação, sábado(16), no Ginásio Costa Cavalcanti, em partida válida pelas quartas de final da Liga Paraná. Durante o tempo normal o Foz Cataratas foi superior e ganhou por 5 a 2.

Na prorrogação Pedro Rei sofreu falta e no tiro livre e André converteu. E em novo tiro livre, fatando dois minutos para encerrar a prorrogação, André novamente marcou para o Marreco, fechando a prorrogação em 2 a 0 e garantindo a classificação.

No primeiro jogo o Marreco venceu o Time das Três Fronteiras por 3×1, em partida realizada na quarta-feira, 13, na cidade de Salto do Lontra. O Foz Cataratas segue agora na Série Ouro do Paranaense.