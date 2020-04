Maripá abre processo seletivo para contratação temporária

Começa nesta quinta-feira (16) as inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) 001/2020 do Município de Maripá para contratação temporária de profissionais. As vagas são para preenchimento imediato nos cargos de professor (20h) e zelador (40h) e para formação de cadastro reserva nos cargos de educador infantil (40h) e psicólogo (20h).

Os interessados têm até o dia 30 de abril para fazer as inscrições em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Setor de Protocolo, no Paço Municipal. A seleção dos candidatos será realizada em uma única etapa, de caráter classificatória e eliminatória, por meio da Prova de Títulos – Avaliação Curricular.

O edital está disponível para consulta nos sites do município, na internet: www.maripa.pr.gov.br ou maripa.atende.net. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato por telefone com o Setor de Recursos Humanos pelo número (44) 3687-1262 ou por e-mail no endereço: rh@maripa.pr.gov.br.