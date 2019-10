Maringá, Londrina e Toledo seguem na frente da classificação dos Abertos

Toledo – A disputa da 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), Divisão A, segue em ritmo intenso em Toledo. A competição, que definirá os últimos campeões no domingo (20), tem as delegações de Maringá, Londrina e Toledo na frente da classificação geral.

Ontem (16), com o encerramento de mais quatro modalidades – ciclismo, vôlei de praia, xadrez e tênis de mesa – Maringá alcançou 383 pontos e agora está 40 à frente de Londrina, segunda colocada. Os anfitriões seguem firme na terceira colocação, com 261 pontos.

Duas modalidades contribuíram bastante para que os maringaenses chegassem ao topo da tabela de classificação. No vôlei de praia e no ciclismo, o município confirmou o favoritismo e alcançou o primeiro lugar nos dois naipes. Maringá ainda conseguiu o primeiro lugar no tênis de mesa masculino e o terceiro no feminino.

E se os maringaenses eram favoritos no ciclismo, a equipe toledana comemorou muito o terceiro lugar feminino e o quinto masculino. Segundo o técnico desportivo da modalidade em Toledo, André “Dindas” Pagliarini, “é um resultado que precisamos comemorar. Estamos competindo com atletas da elite do ciclismo brasileiro, pois o Paraná é uma das potências nacionais”. Destaque na equipe local para as conquistas do ouro inédito de Willaine Costa Pagliarini e o bronze de Jean Carlos Yanicki no Contra Relógio Individual, e a prata de Veridiane Liz, no Cross Country Olímpico.

Handebol, futsal, futebol, voleibol e basquetebol têm disputas em andamento e na sexta-feira (18) começam a bocha e o bolão. No sábado (19) é a vez do caratê. No domingo (20) será a vez da disputa do tiro com arco, modalidade de demonstração que não vai somar pontos para a classificação geral.

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

1º Maringá 383

2º Londrina 343

3º Toledo 261

4º Foz do Iguaçu 250

5º Cascavel 201

6º Ponta Grossa 163

7º Campo Mourão 160

8º Paranavaí 98

9º S. J. do Pinhais 86

10º Mal. C. Rondon 78