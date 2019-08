Maria da Paz vai conhecer a verdadeira filha em breve

O capítulo 100 de “A dona do pedaço” vai ser marcado pelo encontro entre Maria da Paz (Juliana Paes) e Joana (Bella Piero), uma jovem que vai ser apontada como a verdadeira filha da boleira. É possível que Josiane (Agatha Moreira) tenha sido trocada na maternidade. No capítulo que vai ao ar no dia 13 de setembro, Maria da Paz é assaltada e, na confusão, seu carrinho com bolos cai no chão. Joana, que vinha passando, ajuda Maria, numa empatia imediata.

Maria da Paz diz a Joana que gostou muito dela e que menina tem nome de santa. “Essa moça tem olhos bons, já sei que vamos ser amigas”, diz Maria da Paz a Marlene (Suely Franco). Maria agradece a ajuda de Joana e ela fala que qualquer um faria o mesmo que ela fez. “Qualquer um? Olha aí, quanta gente passou, nem se interessou. Mas você não. Você parou”, diz Maria.

Fonte: Extra