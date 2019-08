Resumo das novelas do dia 14 de agosto de 2019

Rock descobre que Jô tem um relacionamento com Régis

Em “A dona do pedaço”, Régis e Evelina temem que Maria da Paz tenha se precipitado ao passar a fábrica para o nome de Jô. Abel tem uma desconfiança sobre Britney, e Rock sugere que a irmã converse com o rapaz. Régis aconselha Maria da Paz a não registrar o contrato com Jô. Zé Hélio e Rock ajudam Téo a acessar o celular de Jô. A pedido de Rock, Agno abriga Leandro em seu apartamento. Antero diz a Maria que o registro do contrato já está feito e a fábrica está oficialmente no nome de Jô. Rock descobre que Jô tem um relacionamento com Régis.

Malhação

Marco encontra Peixoto, mas perde Góes de vista e teme por sua segurança. Tadeu fotografa Cida com Nina. Filipe fala com Lígia sobre a atuação de Lara. Karina beija Madureira. Marquinhos e Rafael armam para prejudicar Raíssa no concurso. Nanda comemora sua performance com Camelo, que não demonstra animação. Anjinha, Jaqueline, Raíssa e Neide combinam a festa-surpresa de noivado para Carla. Lígia liga para Lara. Tadeu se aproxima de Cida e Nina. Nanda provoca Raíssa. Carla confronta Montenegro. Raíssa descobre que está sendo ironizada nas redes, e Anjinha acredita que a culpada seja Nanda. Montenegro ameaça eliminar Raíssa do concurso, caso Carla não aceite suas condições. Marco e Madureira lutam por Carla na ONG.

Órfãos da terra

Almeidinha afirma que foi vítima de uma armação e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. Souza promete a Almeidinha que investigará seu caso. Cibele conta para Rania sobre suas sensações com Davi. Todos apoiam Almeidinha e Zuleika, e Jamil garante que Dalila pagará por seus crimes. Eva sofre com a partida de Omar, e Sara conforta a mãe. Ester pede que Latifa se converta ao judaísmo para ficar com Abner. Fauze confronta Dalila sobre a prisão de Almeidinha. Miguel e Caetano incentivam Santinha a se afastar de Fauze, mas Rania diz confiar no rapaz. Benjamin se declara para Letícia e a beija. Rania, Laila e Jamil concluem que Dalila está mentindo sobre a paternidade do bebê.

Bom Sucesso

Marcos explica a Alberto que não pretende se casar com Silvana. Luan se preocupa com Waguinho. Nana sente ciúmes de Sofia ao vê-la com Paloma. Alberto entrega o testamento assinado a Diogo. Paloma comenta com Alberto que Silvana tem boas histórias e ele orienta Marcos a lançar o livro por um selo mais comercial. Nana fica surpresa de saber que Paloma influenciou a decisão do pai. Diogo ameaça Gisele ao perceber que a amante armou para Nana flagrá-los juntos. Ramon não gosta de ver Paloma no carro de Marcos.

SBT

As aventuras de Poliana

Luca vai até a casa de Mirela para se desculpar e resolver a “climão” entre os dois. Nancy vai até a comunidade atrás de Waldisney e descobre algumas mentiras que o namorado contou. Jeff e Brenda contam a Gleyce sobre seu namoro. Durval e Fernanda tentam conversar com Raquel para saber o motivo de sua rebeldia. Filipa pede para seu pai dar um jeito de coloca-la no Campo de Férias. Nancy encontra Walter Elias na comunidade e fica desconfiada. O pai de Gabi se encontra com Vini e tem uma conversa séria com o garoto.

Cúmplices de um resgate

Meire acusa alicia de ser uma ladra de cargo. Pedro e helena percebem que Manteiguinha se perdeu, mas logo o avistam próximo de uma outra cachorra poodle. Helena recebe um panfleto sobre um show da banda C1R e diz para Pedro que podem levar as crianças do vilarejo para assistir. Fiorina contrata Luís para lhe ajudar com a venda do sorvete pelo vilarejo. Flora pensa em voltar a morar com os sobrinhos.

RECORD

Topíssima

Madalena pede perdão a Rafael. Inês (Suzana Alves) afirma a Edevaldo (Eri Johnson) que ele teve caso extraconjugal com Graça (Rayanne Morais). Enviam a Pedro um pacote com parte do Veludo Azul manchado de sangue. Chantageado, Pedro fica em pânico. Bruno conta que Sophia tem que se dirigir à DP. Pedro arma para raptar Jade. Sophia afirma que não vai deixar sua cama por nada. Bruno agenda para um dia depois o depoimento de Sophia. Lara e Andrea se veem.