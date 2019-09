Marechal vence jogo de cinco sets contra Curitiba e fatura os Jojups

Londrina – Duelo que nunca é apenas um confronto, Marechal Cândido Rondon x Curitiba mostrou, ontem (27), mais uma vez, porque são consideradas grandes nomes no voleibol paranaense. As equipes femininas das duas cidades travaram um duelo cinco sets para definir o título da Divisão A da fase final da 32ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude da Divisão A), que terminou com comemoração rondonense em Londrina.

O time do interior venceu por 3 sets a 2 e faturou a medalha de ouro que serviu também como desempate da série entre as duas cidades, que haviam conquistado um título cada em duas decisões.

Ontem, as rondonenses começaram arrasadoras e não tiveram dificuldades para vencer o primeiro set em 25/15. No segundo, mesmo atrás do placar, conseguiu reverter para fechar em 25/20 para encaminhar o título no terceiro set. Essa pelo menos era a ideia do técnico Claudemiro “Miro” dos Santos, mas o que ele não contava era com a reação das curitibanas que venceram o terceiro set em 25/21 e o quarto em 25/15 para levar a decisão para o tie-break.

No set decisivo Marechal abriu quatro pontos logo no início e trocou de quadra com seis de vantagem e depois, só administrou para fechar em 15/8 e soltar o grito de campeão, algo que em 2018 foi impedido justamente por Curitiba.

Na disputa pelo terceiro lugar, Toledo não teve dificuldades para superar Palotina em 3 sets a 0 nas parciais de 25/13, 25/19 e 25/17. Medianeira, Rolândia, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Siqueira Campos completaram a classificação.

Nunca são três sets

Para o técnico Miro, o que determinou a conquista rondonense foi o equilíbrio do grupo e o conjunto, fatores decisivos quando se enfrenta uma equipe tradicional do porte de Curitiba. “Encontros entre Marechal e Curitiba nunca terminam em três sets. São duas equipes parecidas tecnicamente e uma precisa vencer, felizmente nós conquistamos o título”, afirmou o treinador que ainda vai disputar neste ano as finais do Estadual sub-19 e o sub-21, usando praticamente a mesma base. Para a capitã Alexia e a companheira de equipe Gabriela, o título marcou a despedida dos Jojups, por causa da idade.