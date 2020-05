Marechal Rondon inicia a entrega de vales do Cartão Comida Boa

Iniciou na manhã desta terça-feira (12), Em Marechal Cândido Rondon, a entrega dos vales do programa Cartão Comida Boa, no parque de exposições. A entrega seguirá até o dia 21, das 7h30 às 19h

Na primeira etapa serão entregues 2.173 cartões em Marechal Rondon, para os inscritos no CadÚnico. O responsável familiar deve ir até o local para realizar a retirada do cartão, sem esquecer de levar os documentos pessoais. No momento da entrega do cartão será fornecido ao beneficiário a lista dos mercados credenciados para as compras.

A entrega do cartão será feita aos beneficiários identificados na base de controle disponibilizado pelo governo do estado com referência no CadÚnico, ou para aqueles beneficiários não inscritos na base, neste caso, é preciso respeitar os limites, controles e preenchimento de documento de autodeclaração.

Para saber se você pode usufruir do Cartão Comida Boa, acesse o site aqui