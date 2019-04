Marechal, Pato e Foz Cataratas atuam em casa pela Série Ouro

Mal. Rondon – Aberta ontem com o duelo Campo Mourão e Cascavel, que ostentavam 100% de aproveitamento no Estadual, a 3ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal terá sequência hoje com outros três jogos, todos com equipes que no fim de semana estrearão na Liga Nacional 2019.

Em Marechal Cândido Rondon, o time comandado por Paulinho Cardoso volta a contar com o fator casa em busca de se reencontrar com as vitórias, depois de ter empatado em Ampére no fim de semana, por 3 a 3. Antes, a equipe rondonense havia goleado o Dois Vizinhos por 5 a 1, em casa.

Nesta noite, o compromisso é diante do São Lucas, às 19h30, no Ginásio Ney Braga. Será a última oportunidade para o treinador acertar detalhes em quadra antes da 1ª rodada da Liga Nacional, pela qual o Marechal Futsal atuará em casa, na sexta-feira (5), diante da Assoeva (RS).

PATO

Outros dois com 100% de aproveitamento depois de duas rodadas da Série Ouro, Pato e Foz Cataratas também atuarão em casa nesta terça-feira de olho no compromisso do fim de semana pela Liga. Depois de ter vencido em Toledo (2 a 1, no fim de semana – antes havia vencido o Ampére em casa), o Pato volta a atuar no Dolivar Lavarda, para receber o Palmas nesta noite, às 20h05. No sábado, o jogo será novamente em casa, contra o São José (SP), pela LNF.

FOZ

Já o Foz Cataratas, que vem de vitória em Palmas (4 a 1), depois de ter vencido o Toledo na estreia, recebe o Umuarama hoje à noite pela 3ª rodada, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti. No domingo (7), o time iguaçuense desafiará o Magnus em Sorocaba (SP), pela Liga.