Marechal Futsal desafia o líder da Liga Nacional

Mal. Rondon – Vindo de vitória em casa sobre o Blumenau (SC), que encerrou um jejum de três jogos, o Marechal Futsal tenta manter a sequência vitoriosa nesta quinta-feira (22), dia no qual desafia o Carlos Barbosa às 19h30, no Rio Grande do Sul, pela 18ª rodada da Liga Nacional.

Será o penúltimo compromisso das equipes na fase classificatória. E ambos o encaram como decisivo. O time paranaense ainda busca pontos para garantir vaga na próxima fase, enquanto a equipe gaúcha, já classificada às oitavas de final, busca pontos para avançar no primeiro lugar da classificação.

O Marechal tem 17 pontos e ocupa a 14ª colocação. Subiu duas posições com a vitória por 3 a 1 sobre o Blumenau, na última sexta-feira (16). A vaga no grupo dos 16 que avançarão de fase, entretanto, ainda está ameaçada, principalmente pelo Minas, que está na 17ª posição com 13 pontos e quatro jogos a realizar.

Para o time rondonense, depois de desafiar o líder da Liga, nesta noite, restará apenas mais uma rodada, a última da primeira fase, toda marcada para o dia 6 de setembro e na qual receberá o Atlântico/Erechim (RS). Para o Carlos Barbosa, que também tem apenas mais duas partidas a realizar na fase classificatória, o último compromisso também será em casa, contra o Joaçaba.