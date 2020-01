Marcos Fernandes só volta ao kart após o Show Rural

Depois da temporada de 2019, quando, competindo na categoria Sênior A, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Paranaense, em Campo Mourão; quarto no Sul-Brasileiro, em Londrina; e 20º no Brasileiro, disputado em Cascavel, Marcos Fernandes dos Santos só voltará ao kart após o Show Rural, que será de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel.

Segundo Marcos Fernandes, o kart da equipe JFS Guinchos/Transdesk só irá à pista após o Show Rural porque até lá irá se dedicar de corpo e alma à empresa JFS Guinchos, que presta serviço para várias empresas que irão expor no evento organizado pela Coopavel, que abre o circuito de feiras agrícolas no Brasil. “No momento não tenho como pensar no kart. Agora é trabalhar até altas horas para que todos os nossos clientes estejam com seus estandes prontos o mais cedo possível para a abertura do Show Rural”, diz Marcos Fernandes.

Marcos considerou bons os seus resultados no Sul-Brasileiro e no Paranaense, mas espera mais do Brasileiro, disputado em Cascavel. Problemas mecânicos e acidentes lhe tiraram a possibilidade de repetir a boa atuação da Copa Brasil de 2016, também disputada em Cascavel, quando se sagrou campeão da categoria Sênior B.

Marcos Fernandes adianta que, nesta temporada, irá priorizar a Copa Brasil, que será disputada em outubro em Londrina. “Vou procurar participar do Paranaense Light, em Londrina, já me preparando para a Copa Brasil, quando queremos brigar pelo título”, acentua Marcos Fernandes.