Marcos Fernandes busca o título em Campo Mourão

Depois de ter sido vice-campeão no ano passado, em Pato Branco, o cascavelense Marcos Fernandes vai a Campo Mourão para ser campeão da categoria Sênior A no Campeonato Paranaense de Kart. A competição será disputada de amanhã até sábado, com promoção e organização da Akartcam (Associação dos Kartistas de Campo Mourão), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Segundo Marcos Fernandes, da equipe JFS Guindastes/Transdesk, seu equipamento está rendendo bem e os treinos realizados em Campo Mourão foram proveitosos. “A meta é conquistar o título, que escapou no ano passado, em Pato Branco”, acentua Marcos Fernandes.