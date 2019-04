Marcha atinge recorde de autoridades

Brasília – A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios chega à sua 22ª edição com recorde de inscrições de gestores municipais. Mais de 8 mil municipalistas, entre prefeitos, vereadores e secretários, são esperados na capital federal de 8 a 11 de abril, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento será marcado também pela maior participação de representantes dos três Poderes em 22 anos de evento.

A presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, já estão confirmadas para a abertura oficial do evento, no dia 9, às 9h. Também deverá participar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Tofolli. Além disso, está certa a participação de centenas de parlamentares e ministros, que terão painéis específicos para tratar da pauta municipalista.

O maior encontro de autoridades políticas do Brasil acontecerá na semana em que o governo federal fará um balanço dos 100 primeiros dias de atuação, momento oportuno para que gestores municipais possam reivindicar melhores condições administrativas.

A expectativa da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e do movimento municipalista é que os representantes dos poderes anunciem medidas que possam beneficiar a gestão local. Uma das novidades dessa edição uma novidade: a programação principal e paralela será transmitida ao vivo pela internet.

Coletiva de imprensa

O presidente da CNM, Glademir Aroldi, concederá entrevista coletiva a toda a imprensa no dia 8 de abril, às 11h, na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, o líder do movimento municipalista anunciará os principais estudos inéditos produzidos pela entidade para mostrar o panorama da situação enfrentada pelos municípios brasileiros e apresentará à imprensa as principais reivindicações do movimento.