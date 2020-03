Maratonistas de Umuarama conquistam 6ª Corrida da Mulher

Os maratonistas umuaramenses Anderson Christiano Souza e Gabriel Christhian (pai e filho) conquistaram no domingo (8) o 4º lugar e 3º lugar (respectivamente) na 6ª Corrida da Mulher, competição realizada na cidade de Toledo. Os atletas de Umuarama percorreram um trajeto de 3 quilômetros e voltaram para casa com troféus e medalhas.

A 6ª Corrida do Dia da Mulher foi uma prova dedicada às mulheres, com idade a partir de 16 anos, nas distâncias de 3km e 6km. Homens também participar, acompanhando as mulheres ou competindo, além de a prove ter a versão Kid’s. A largada foi às 7h30 horas, no Lago Municipal Parque do Povo Luiz C. Hoffmann. Nenhuma competidora de Umuarama participou da prova.