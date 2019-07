Maratona tricolor: Grêmio enfrenta o Bahia no 1º de sete jogos em 23 dias

Porto Alegre – O Grêmio volta a campo às 19h15 desta quarta-feira (10) na Arena Grêmio para enfrentar o Bahia, depois de 28 dias sem jogos oficiais. O duelo será o primeiro de sete disputas que terá em 23 dias, até a volta contra o Libertad, em 1º de agosto, pelas oitavas da Libertadores. A partida de hoje terá Everton como o grande personagem.

O técnico Renato Portaluppi aproveitou esse tempo para fazer uma mudança no time: tirou Jean Pyerre e montou um quarteto ofensivo com Alisson pela direita, Tardelli centralizado e Pepê pela esquerda, com Luan de falso 9.

Já o Bahia, após anunciar a chegada do zagueiro Juninho, oficializou também a contratação do meio-campo Alejandro Guerra, que pouco era utilizado no Palmeiras. Os dois atletas devem ser relacionados para a partida.