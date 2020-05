Maio Amarelo digital será aberto nesta sexta-feira

Cascavel abre nesta sexta-feira (1), o Maio Amarelo digital. O movimento é criado para chamar a atenção da sociedade sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Pela primeira vez em sete anos de história, o Maio Amarelo precisou ser reinventado. Devido às restrições impostas pelo coronavírus, as atividades presenciais com os diferentes públicos foram transferidas para o mês de setembro em todo o Brasil, contudo, os órgãos de segurança, educação no trânsito e de saúde que organizam e participam da ação estão engajados na mobilização interativa pelas redes sociais e por meio dos veículos de comunicação, para chegar até a comunidade, visando manter o caráter de conscientização da data, reforçando o papel de cada cidadão no trânsito.

O tema deste ano “Perceba o Risco. Proteja a Vida!” visa chamar a atenção para atitudes diárias que podemos, todos, tomar preventivamente, para contribuir na construção de um ambiente mais humanizado no trânsito. “Quando entendemos que, a partir das nossas percepções, nos protegemos, muita coisa passa a fazer sentido. E, quando percebemos o perigo, instintivamente, mudamos nossas atitudes para nos proteger”, explica a educadora de trânsito da Cettrans/Transitar, Luciane de Moura, lembrando que Cascavel está seguindo as diretrizes do Observatório Nacional de Segurança Viária, com foco na realidade local.

A Cettrans/Transitar, junto com os demais órgãos de segurança e de saúde que integram o Cotrans/PVT em Cascavel (PRF, PRE, PM, Corpo de Bombeiros, Samu, 7ª Ciretran, Conseg, 10ª Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Sest/Senat, Rodovia das Cataratas, Escola Pública de Trânsito do DER) iniciam uma campanha incentivando o engajamento digital, conscientizando a comunidade por um trânsito mais humano.

“Nas redes sociais a comunidade está convidada a compartilhar atitudes no dia a dia, utilizando a hashtag #maioamarelocascavel e marcando a Prefeitura de Cascavel nas postagens: @cascavel_parana. A cada dia vamos publicar vídeos, depoimentos, orientações e dicas para construir um trânsito melhor para todos nós. E todos estão convidados a mudar a foto no perfil, com a logo do Maio Amarelo, mostrando que esta é uma causa de todos”, finaliza Luciane.