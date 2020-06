Mãe de Beto Richa volta a receber pensão de R$ 30 mil de ex-governador

Curitiba – Após uma longa pendenga judicial e uma lei que pôs fim à aposentadoria de ex-governador, o Paraná deixou de pagar em abril o benefício de mais de R$ 30 mil a oito ex-governadores e a três viúvas. A ação proposta pela OAB tramitava desde 2011 no STF (Supremo Tribunal Federal), que a julgou em dezembro do ano passado.

Conforme o Portal da Transparência do Estado, consta o pagamento de dezembro, janeiro e março, pulando fevereiro. Em dezembro, eles receberam o 13º, dobrando os valores: R$ 60.492,22 brutos e R$ 45.921,82 líquidos.

Essa foi a folha de Beto Richa, Orlando Pessuti, Jaime Lerner, Mário Pereira, Roberto Requião, João Elísio Ferraz de Campos, Emilio Hoffmann Gomes e Paulo Pimentel, e da viúva Madalena Gemieski Mansur.

São duas exceções: Rosi Costa Gomes da Silva, viúva do ex-interventor do Paraná em 1964, Mário Gomes da Silva, que recebia mensalmente R$ 5.409,74, com último pagamento em março.

A outra é Arlete Richa, viúva de José Richa e mãe de Beto Richa. Ela recorreu à Justiça contra a suspensão do pagamento da pensão por morte e o pedido liminar foi deferido pela desembargadora Lilian Romero. Com isso, voltou a receber o benefício em maio, que, líquido, foi de R$ 23.484,51, e terá de ser pago até que a Justiça decida em contrário.