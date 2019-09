Made in USA

Nesta quarta-feira, Cascavel recebe o economista Carlo Barbieri, que vem esclarecer dúvidas e apresentar as possibilidades para brasileiros que almejam internacionalizar suas empresas, especialmente nos Estados Unidos. Barbieri, que é CEO do Grupo Oxford, tem mais de 30 anos de experiência no mercado norte-americano, e foi convidado pela Câmara de Internacionalização da Acic para falar a empresários interessados em ultrapassar a fronteira. O evento é gratuito e começa às 18h na sede da Acic. Informações: (45) 98405-0371.

Vida fora

O número de brasileiros que decidem viver no exterior segue uma crescente. Em 2017, pelo menos 21.701 saídas definitivas foram registradas e outras 22.538 ano passado. Somente ano passado, foram mais de 300 greencards concedidos a brasileiros que querem investir e viver nos Estados Unidos, aumento de 37,5% em relação a 2017 e de 1.041,2% em comparação a 2015.