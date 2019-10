Luz solar: sistema não trouxe toda a economia prometida

Reportagem: Josimar Bagatoli

Instalado há pouco mais de um ano, o sistema de geração de energia a partir de placas fotovoltaicas na Câmara de Vereadores de Cascavel praticamente passa despercebido. Promessa de economia durante a gestão do ex-presidente Gugu Bueno (PR), o equipamento custou R$ 155,7 mil, mais R$ 10,8 mil dos projetos.

Quando houve a liberação por parte da Copel, em abril do ano passado, os estudos apontavam que a captação de energia solar supriria em 50% a demanda mensal da Casa de Leis, argumento usado para justificar o investimento. Porém, ao que demonstra o acompanhamento técnico, os resultados práticos não são tão otimistas.

Embora faltem dois meses para terminar o ano, o gasto com energia elétrica na Câmara em 2019 chegou a R$ 99,4 mil, dos quais R$ 19,2 mil são provenientes da energia produzida por meio das placas, ou seja, abatidos. Ano passado o gasto foi de R$ 97,6 mil e apenas R$ 18,1 mil resultantes da energia solar, descontados da fatura.

Em média, a produção própria corresponde a cerca de 20% do total gasto na Câmara. Se continuar nesse ritmo, a estimativa de que em três anos e meio todo o sistema se pagaria não se confirmará, talvez exigindo mais do que o dobro do tempo prometido.

Mesmo com o novo sistema, a conta está mais alta na comparação ao que foi gasto em anos anteriores: em 2015 a conta de luz foi de R$ 95,1 mil, em 2016 de R$ 82 mil e, em 2017, de R$ 90,3 mil.

Em 17 meses, o equipamento permitiu uma produção superior a 60 mil quilowatts, correspondente a R$ 37 mil.