Lucas Daleffe retorna à Stock Light

Lucas Daleffe será a novidade na sexta etapa da Stock Light, a ser disputada neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região oeste do Paraná. O piloto de Guarapuava, 250 quilômetros distante de Cascavel, retorna à categoria e à equipe MRF Racing/Cervejaria Água do Monge/Teyko/Dalba Holding.

Daleffe deu uma pausa na carreira ao fim da temporada do ano passado para cuidar de assuntos particulares e está retornando agora. “Estou contente em tornar à Stock Light e feliz em novamente integrar a equipe MRF. A equipe está me recebendo muito bem. É o retorno de um filho à sua casa”, frisa Daleffe.

Jorge Myasava, diretor da MRF, demonstra satisfação em receber novamente Daleffe na equipe e diz que a expectativa é de um bom trabalho porque todo o corpo técnico já tem entrosamento com o piloto. “Vamos trabalhar para que nosso piloto tenha um bom retorno”, acentua Jorge.

Programação

A programação da Stock Light em Cascavel começa na sexta-feira. Às 8h, Shakedown; às 9h, 1º treino livre; às 11h50, treino de estreantes; e, às 14h40, 2º treino livre.

No sábado, às 8h30, 3º treino livre; às 11h30, treino classificatório; e às 15h30, Corrida 1.

No domingo será disputada a Corrida 2 da etapa cascavelense, com largada às 8h15.