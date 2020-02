Londrina terá cinco provas oficiais até a Copa Brasil

Quatro etapas do Campeonato Paranaense Light de Kart e o Open da Copa Brasil serão as cinco provas oficiais que o Kartódromo Luigi Borghesi sediará, em Londrina, até a Copa Brasil, marcada para o período de 12 a 17 de outubro.

A AKRL (Associação dos Kartistas a Região de Londrina) divulgou que o Campeonato Paranaense Light de Kart terá início no dia 28 de março. As demais etapas serão nos dias 23 de maio, 15 de agosto e 21 de novembro. O Open da Copa Brasil será disputado no dia 19 de setembro. As cinco competições terão promoção e organização da AKRL, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Segundo Bruno Sgarioni, presidente da AKRL, tudo está sendo feito para que cada etapa do Paranaense Light e o Open sejam grandes eventos testes para a Copa Brasil. “O Kartódromo Luigi Borghesi já está diferente. Isso poderá ser notado já na abertura do Light, em março”, diz Bruno Sgarioni.