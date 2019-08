Londrina tem duelo direto pelo G4 em Ribeirão Preto

Londrina – Sem vencer há três jogos e agora fora do G4, o Londrina tem um confronto com um adversário direto pelo grupo dos quatro primeiros nesta terça-feira, em Ribeirão Preto (SP). Às 19h15, no Estádio Santa Cruz, desafia o Botafogo, pela 17ª rodada da Série B.

Assim como o Tubarão paranaense, o time paulista deixou as primeiras posições do campeonato com uma sequência de tropeços nas últimas rodadas. Sem vencer há dois jogos, triunfou apenas uma vez nos últimos cinco compromissos.

No Londrina, o técnico Alemão novamente precisará modificar a escalação. Desta vez, Dagoberto, Higor Leite e Nathan desfalcam setor ofensivo, os três por lesão. Ainda assim, a meta é somar os três pontos para tentar encerrar o primeiro turno no G4. Nas duas próximas rodadas, o alviceleste terá adversários que lutam na parte de baixo da tabela: São Bento, em casa, no sábado (24), e o Guarani, fora, no dia 28 (quarta-feira).

No Botafogo, a missão é a mesma. E o trunfo é voltar a atuar diante de seu torcedor após duas rodadas fora, nas quais perdeu para o Sport em Recife e segurou o empate com o líder Bragantino em Bragança Paulista.