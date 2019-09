Londrina já se prepara para as 500 Milhas

Faltando pouco mais de dois meses para a realização da prova, estão abertas as inscrições para as 500 Milhas de Londrina. A 28ª edição da tradicional prova paranaense será disputada nos dias 22 e 23 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com promoção e organização de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira, e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas com Beto Borghesi, pelo celular/WhatsApp (43) 99938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição. Haverá premiação para o campeão geral (categoria Força Livre) e para os das categorias I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.

Toda a programação será desenvolvida em dois dias. A movimentação começa na sexta-feira (22), com treinos livres a partir das 8h. O treino classificatório para a definição do grid de largada será dividido em duas sessões. Uma a partir das 16h e outra a partir das 20h15, quando os pilotos de ambientarão para a parte noturna da prova. A largada será no sábado (23), com largada prevista para as 16h. A chegada está prevista para as 22h30, com um show de fogos de artifício. Como preliminar serão realizadas provas das categorias Fórmula 1.600, Fórmula VEE e do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina. Na solenidade de abertura a Banda Marcial Marcelino Champagnat executará o Hino Nacional Brasileiro.