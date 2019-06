Londrina dá largada aos Parajaps 2019

Londrina – A cidade de Londrina começa a receber paradesportistas de todo o Estado a partir desta quarta-feira, quando terá início a oitava edição dos Parajaps (Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná), evento de rendimento com a participação de diversos paratletas medalhistas em Sul-Americanos, Pan-Americanos e Paraolimpíadas.

Hoje estão previstas apenas duas partidas do basquete em cadeira de rodas misto (Umuarama x Cascavel, às 16h, e Ponta Grossa x Maringá, às 17h45), no Ginásio Moringão, e as sessões técnicas e de classificação funcional do atletismo e da natação. A abertura oficial dos Jogos, entretanto, será amanhã, às 19h, no ginásio do Colégio Vicente Rijo.

Este ano os Parajaps têm número recorde de cidades participantes: 50, sete a mais do que na última edição, e o número confirmado de 1.132 atletas, somando mais de 1.700 participantes, entre organizadores, arbitragem e dirigentes. As disputas ocorrerão em 14 praças esportivas e apontarão os últimos campeões no domingo.

As maiores delegações são as de Cascavel, Maringá e Curitiba, que é a maior vencedora da competição, tendo conquistado todos os títulos desde a criação dos Parajaps, em 2012.

Neste ano serão 17 modalidades em disputa: atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha adaptada, futsal DI (deficiência intelectual), goalball, golf 7, handebol em cadeira de rodas, handebol DI (deficiência intelectual), natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, tênis de mesa, vôlei sentado, xadrez e rúgbi em cadeira de rodas, que já foi realizado no fim de semana na capital e teve a equipe de Curitiba como campeã ao vencer o triangular com Colombo e Campo Largo.