LONDRINA | Ameaçado, Tubarão desafia o Dragão

Primeiro time acima da zona de rebaixamento, a dois pontos de entrar no grupo dos quatro últimos, o Londrina, desafia o quarto colocado Atlético-GO nesta terça-feira (5), às 19h15, em Goiás, pela 33ª rodada da Série B. O técnico Mazola Júnior (foto) faz mistério sobre quem mandará a campo. As principais disputas por vagas estão na lateral direita, que deve ter Raí Ramos no lugar de Alemão, e no ataque, com Uelber em vantagem sobre Matheuzinho e Júnior Pirambu para formar dupla com Léo Passo. Já no meio de campo Higor Leite volta no lugar de Matheus Bianqui. Do outro lado, o Dragão goiano tenta voltar a vencer após seis empates seguidos para se consolidar no G4.