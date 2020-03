Londrina abre o Paranaense Light oferecendo vagas para o Brasileiro

Todas as provas do Paranaense Light serão no Kartódromo Luigi Borghesi, que em outubro sedia a Copa Brasil Crédito: Divulgação

Com quatro etapas, marcadas para Londrina entre março e novembro, o Campeonato Paranaense Light volta a ser uma das atrações de mais uma temporada do kartismo paranaense. Além da bela organização e grids cheios, a competição terá outros atrativos em 2020.

Promovido pela AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina) e supervisionado pela FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), o Paranaense Light terá suas provas utilizadas também como preparação para a Copa Brasil, marcada para Londrina em outubro. Além disso, em setembro Londrina promoverá o Open da Copa Brasil em evento específico para esse fim.

Vão participar as categorias Cadete (para pilotos Mirim e Cadete), 125 Sprinter (Júnior Menor e Júnior), Graduados, 125 Master (Novatos, Sênior A e B e Super Sênior), F4 Graduados, F4 Sênior, Super Sênior e F4 Super Sênior Master.

As inscrições – para pagamento até o próximo dia – custarão R$ 390 (com combustível) para as categorias F-4; R$ 150 para Mirim e Cadete (com combustível); e R$ 350 (sem combustível) para as categorias 125cc. Após essa data, os valores aumentam R$ 100 em cada categoria. O depósito desse valor deverá ser feito no Banco Itaú, agência 1555, conta 36595-4, em nome da AKRL, CNPJ 04.472.915/0001-50.

Os motores serão fornecidos por sorteio pela RBC e terão custo de R$ 250 por etapa para a Mirim e Cadete, R$ 450 por etapa para as F4 e R$ 720 por etapa para as categorias 125cc. Para quem disputar as quatro etapas, a RBC propõe um pacote com desconto no valor de R$ 600 (em até quatro vezes no cartão) para a Mirim e Cadete e R$ 1.480 para as F4, valor que pode ser pago em até dez vezes no cartão. Assim, a Mirim e Cadete terão custo por etapa de R$ 150 e as F4 um custo unitário de R$ 370.

Serão disputadas duas baterias por etapa e o sistema de pontuação será diferenciado entre baterias. Além disso, a quarta e última etapa oferecerá uma pontuação maior que as três primeiras, fazendo com que o título seja decidido apenas na rodada final.

A RBC, fornecedora dos motores, premiará os vencedores da 1ª, da 2ª e da 3ª etapa nas categorias Cadete, F4 Graduados e F4 Sênior com a isenção na locação de um motor para as rodadas seguintes, respectivamente. E, nas categorias 125cc Sprinter e Master, será sorteada entre seus pilotos a isenção na locação de um motor durante a 1ª, a 2ª e a 3ª etapa, a ser usada sempre na etapa seguinte.

Vagas para o Brasileiro

O Campeonato Paranaense Light oferecerá uma vaga para a disputa do Brasileiro na Codasur Júnior, com subsídio de isenção do custo de pneus e aluguel de motor, ao primeiro colocado na 125 Sprinter – obedecendo o critério de idade – após a disputa de sua segunda etapa.

Essa premiação se estende ao líder da Sênior A, que ganhará uma vaga subsidiada na Codasur. E, ao líder na Graduados, que poderá disputar o Brasileiro na OK, onde pagará R$ 1.300 pelo aluguel de motor.

Além disso, o líder de cada uma das categorias F4 ganhará isenção do aluguel de motor para o Brasileiro.

Faça o download do regulamento do Paranaense Light em http://www.kartmotor.com.br/downloads/regulamentos.

Calendário

O Paranaense Light será disputado em quatro etapas nos dias 28 de março, 23 de maio, 15 de agosto e 21 de novembro.

Bruno Senna

Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro na atualidade, Bruno Senna estará de volta à Stock Car na Corrida de Duplas, prova especial que marcará a abertura da temporada no próximo dia 29, em Goiânia. Bruno será parceiro de Marcos Gomes na Cavaleiro Sports em sua terceira participação na principal categoria nacional – correu na última etapa de 2013 em Interlagos e em 2015 como convidado de Antonio Pizzonia.

GT Sprint Race

O primeiro lote de ingressos promocionais para a etapa de abertura da GT Sprint Race já está à venda no site da Ingresso Nacional (www.ingressonacional.com.br). Os ingressos custam de R$ 30. A etapa de abertura será no dia 11 de abril, em Curitiba.

Pedro Lins

Pela segunda vez consecutiva classificado para disputar o Campeonato Sul-Americano Codasur de Kart pela categoria Cadete, o brasiliense Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) brevemente deverá confirmar sua presença no mais importante evento do kartismo no continente. Dessa vez, porém, o jovem piloto radicado em Barueri (SP) deverá competir em outra categoria, a Codasur Júnior, que utiliza motores de 125cc e chassis maiores. Como sua vaga foi conquistada por ter finalizado a Copa Brasil de 2019 entre os oito melhores da Cadete, Pedro Lins se classificou para o Sul-Americano nessa categoria.