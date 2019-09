LNF | Cascavel tenta vitória inédita em Jaraguá do Sul

O Cascavel Futsal inicia os playoffs da Liga Nacional neste domingo (29) o duelo com o Jaraguá pelas oitavas de final. O jogo de ida está marcado para as 13h e será transmitido ao vivo pelo canal SporTV direto de Jaraguá do Sul (SC). Melhor paranaense na primeira fase, o time cascavelense terminou em quinto lugar na classificação (atrás de Carlos Barbosa, Corinthians, Magnus e Tubarão), enquanto o adversário avançou na 12ª colocação. A Serpente tentará uma vitória inédita, pois nunca venceu o adversário em Santa Catarina.