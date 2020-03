Liverpool x Atlético de Madrid é duelo que eliminará um favorito

Londres – Chegou a hora de definir os classificados às quartas de final da Liga dos Campeões. E na Inglaterra, um duelo deixará pelo caminho um dos grandes concorrentes ao título. Nesta quarta-feira (11), Liverpool e Atlético de Madrid se enfrentam em Anfield em busca da vaga. No jogo de ida, vitória dos espanhóis por 1 a 0, o que permite um empate na volta para conseguir a classificação. A bola rola às 17h (de Brasília).

Em busca do bicampeonato, o time inglês chega para a partida vivendo o momento mais complicado na brilhante temporada. Os Reds foram derrotados em três dos últimos cinco jogos e perderam a invencibilidade na Premier League, onde ainda são os líderes com 25 pontos de vantagem para o segundo colocado. Na última rodada do Campeonato Inglês, a equipe de Klopp até levou um susto no início da partida com o Bournemouth, mas ainda no primeiro tempo conseguiu virar com Mané e Salah. A baixa para esta quarta será o goleiro Alisson, que está lesionado.

Já o Atléti quer chegar na terceira final dos últimos sete anos e busca o primeiro título de sua história. Para isso, os comandados de Diego Simeone terão que superar o atual campeão da Europa. Depois de conseguir parar o Liverpool no jogo de ida, agora o desafio será fazer isso na casa do adversário.

No Campeonato Espanhol, o clube empatou em casa com o Sevilla na última rodada e desperdiçou a chance de entrar no G4, já que o adversário era um concorrente direto. Os Colchoneros estão na quinta colocação, com 45 pontos conquistados.