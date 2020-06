Live solidária na Itaipu vai ajudar mais de 500 profissionais de turismo

O Polo Iguassu começou nesta segunda-feira (15) a cadastrar os mais de 500 profissionais de turismo impactados pela covid-19 que serão beneficiados com as doações de aproximadamente R$ 80 mil arrecadadas na live solidária com o cantor Gabriel Smaniotto, no aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu, transmitida do Mirante Central da Itaipu, na quarta-feira (10).

Os cerca de R$ 80 mil levantados no show serão transformados em vouchers no valor de R$ 150 para compra de alimentos e produtos de higiene. Os cartões da Nutricard e da Green Card, que não cobrarão taxa de serviço, poderão ser usados em mais 100 pequenos estabelecimentos de Foz do Iguaçu, incentivando o comércio local.

A live com Gabriel Smaniotto marcou a retomada gradativa dos atrativos turísticos do Destino Iguaçu. A iniciativa tem o apoio do Programa Acelera Foz. O valor arrecadado soma as doações individuais durante a apresentação e os aportes das empresas que abraçaram a iniciativa encabeçada pela Itaipu.

A margem brasileira da binacional doou R$ 50 mil. “Esse aporte simbólico, que se soma a muitos outros feitos pela atual diretoria de Itaipu no enfrentamento ao novo coronavírus, pontualmente para essa camada importante da população de Foz, que vive basicamente do turismo, é providencial”, diz o coordenador do Comitê Estratégico da Covid-19, coronel Aureo Ferreira.

Itaipu investiu mais de R$ 22 milhões em diversas ações contra a covid-19. Os recursos foram usados, por exemplo, na reestruturação do Hospital Ministro Cavalcanti, com a criação de uma ala exclusiva para pacientes graves da doença; na compra e repasse de insumos e equipamentos para a 9ª Regional de Saúde; e na ajuda para entidades humanitárias.

Solidariedade

Além da Itaipu, também colaboraram a Idisa Veículos, a Cooperativa Frimesa, e Cooperativa Sicredi, que repassaram R$ 5 mil cada; a Rede Costa Oeste de Comunicação, o Rafain Show e o Dreamland doaram R$ 2 mil cada; Posto Azteca e a Sicoob Três Fronteiras ajudaram com R$ 1 mil cada.

Os profissionais de turismo estão entre os mais impactados economicamente pela covid-19 em Foz do Iguaçu. Muitos deles não têm nenhum tipo de renda desde o início da pandemia, há mais de três meses. O Polo Iguassu fará a gestão dos recursos. Os dados dos profissionais do turismo serão repassados pelo Liguiafoz.

A coordenadora do Polo Iguassu, Fernanda Fedrigo, explica que, após o cadastro, atestando que esses profissionais trabalham no setor e que tiveram a renda comprometida em função da pandemia, essas pessoas serão chamadas para receber os vouchers. Tudo será feito considerando os protocolos sanitários, para evitar aglomerações. O agendamento será feito por telefone.

Há estimativas de que cerca de 5 mil pessoas em Foz do Iguaçu de diversos segmentos perderam o emprego por causa da pandemia. “Para nós, do Polo Iguassu, é uma grande satisfação participar de alguma forma dessa grande corrente do bem. É gratificante”, diz Fernanda.

As doações ainda podem ser feitas. O Polo Iguassu, parceiro da iniciativa, está centralizando a ajuda em dinheiro. Para entrar em contato, o número do Whatsapp é 45-9806-3979. A Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi) também está recebendo produtos de higiene e alimentos. A Acifi fica na Rua Padre Montoya, 490 – centro de Foz do Iguaçu.

Retorno responsável

Os atrativos do Destino Iguaçu voltaram a funcionar com 30% da capacidade. Para isso, adotaram todos os cuidados necessários, como uso obrigatório de máscaras de proteção facial, passagem por barreiras sanitárias, aferição de temperatura e distribuição de álcool gel 70% em vários locais.

O retorno da atividade turística à cidade é mais uma ação do Programa Acelera Foz, que tem a coordenação estratégica do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Prefeitura de Foz, Sebrae, Programa Oeste em Desenvolvimento, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Fonte: Portal da cidade de Foz do Iguaçu