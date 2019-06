Limpeza do Rio Mimbi marca início das ações do Movimento Junho Verde

Uma “onda verde” em prol de causas ambientais e que chame a atenção da população para a necessidade da preservação e cuidado com os nossos recursos naturais. Este é o principal objetivo do Movimento Junho Verde, criado em 2018 pelo Festival das Cataratas em parceria com diversas instituições da cidade.

A primeira ação oficial deste ano foi um mutirão de limpeza do Rio Mimbi no último sábado (1º). A atividade reuniu cerca de 50 pessoas, entre eles alunos dos cursos de Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas da UniAmérica, que retiraram uma grande quantidade de lixo do local, como plásticos, tecidos, garrafas, televisões, colchões, peças automotivas, pneus e até animais mortos. No próximo sábado (8), no mesmo local será realizado um plantio de mudas para que a restauração da nascente fique completa.

Em alusão ao Junho Verde, vários estabelecimentos da cidade já começaram a “colorir” as suas fachadas de verde. Já é possível observar o novo visual em hotéis, bares, restaurantes e empresas locais. “O turismo é um setor importante para Foz do Iguaçu e, por isso, deve dar exemplo nas questões ambientais”, explicou Paulo Angeli, coordenador do Festival das Cataratas. A ideia é de que movimento seja expandido para toda a cidade. A participação é livre para todos os interessados em aderirem a este importante movimento.

Durante o Festival, que deve reunir mais de 8 mil pessoas nos dias 12, 13 e 14 de junho, os participantes poderão participar de ações de educação ambiental e relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com temas como gestão adequada dos resíduos, importância da água, economia de energia, energias renováveis e aquecimento global.

Todos os materiais gráficos e de folheteria do evento são produzidos com materiais reciclados, assim como as bolsas distribuídas utilizam garrafa PET como matéria-prima. Além disso, por dois anos consecutivos, o Festival recebeu o Selo Sesi ODS de Evento Sustentável. As atividades têm ligação direta com pelo menos cinco dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): Cidades e Comunidades Sustentáveis (11), Consumo Responsável (12), Combate às Mudanças Climáticas (13), Vida sobre a Terra (15) e Parcerias pelas Metas (17).

14º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli e patrocínio da Fecomércio, CNC e Fundo Iguaçu.

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR