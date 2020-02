Liga: Times paranaenses já conhecem adversários

São Paulo – Uma reunião ontem (18) em São Paulo, com a participação dos clubes, definiu alguns detalhes da próxima edição da Liga Nacional de Futsal, como início no dia 27 de março. Este ano aumentou o número de equipes participantes, será 21, uma a mais que ano passado. O Paraná mais uma vez será o estado com mais participantes.

As seis equipes paranaenses que disputarão a LNF 2020 são: Pato Futsal, Foz Cataratas, Marreco, Cascavel, Campo Mourão e Umuarama.

Em segundo no número de participantes está Santa Catarina, com cinco: Joinville, Jaraguá, Joaçaba, Blumenau e Tubarão. Depois, vem São Paulo, com quatro: Corinthians, Sorocaba, Intelli (vai jogar em Dracena) e São José. O Rio Grande do Sul terá três: Carlos Barbosa, Atlântico de Erechim e Assoeva. Minas Gerais dois: Minas Tênis e Praia Clube e Brasília fechando a contagem de 21 participantes.

As 16 melhores equipes avançam para a segunda fase que será disputada em sistema de play-off.

Retorno

Entre as novidades paranaenses está o time do Umuarama, que depois de três anos afastado retorna à competição nacional. A equipe atualmente comandada pelo técnico cascavelense Nei Victor disputou a competição ininterruptamente entre 2006 e 2016. O melhor desempenho veio em 2009, com a terceira colocação.

O time do noroeste iniciou os preparativos no início do mês e deve realizar alguns jogos amistosos preparatórios para a estreia na Liga no dia 27 de março contra o Joaçaba fora de casa.

Jogos de estreia das equipes paranaenses

Intelli/Dracena x Cascavel Futsal

Campo Mourão x Pato Futsal

Foz Cataratas x Tubarão

Carlos Barbosa x Marreco

Joaçaba x Umuarama

Supercopa de Futsal

Antes de estrear na Liga Nacional, o bicampeão Pato Futsal tem compromisso com a Supercopa Futsal que será disputada em Erechim (RS), de 19 a 22 de março. A Supercopa 2020 vai reunir os três principais campeões do futsal brasileiro no último ano. Na fase classificatória, Atlântico, Pato Futsal e Corinthians se enfrentam entre si em turno único. O melhor colocado já garantirá vaga na final da competição.

O segundo e o terceiro colocados farão no dia 21 a disputa da semifinal. A final será no domingo, dia 22 de março. O campeão garante vaga para a disputa da Taça Libertadora, que este ano será disputado em Montevidéu, no Uruguai, de 19 a 26 de abril.