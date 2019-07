Liga Nacional: Quatro paranaenses entre os dez melhores

Cascavel – Os atacantes de Pato Futsal e Campo Mourão Futsal passaram em branco na rodada do fim de semana da competição nacional. Fora de casa, as duas equipes ficaram no 0 a 0 contra seus adversários. O Pato foi até Blumenau e não conseguiu furar a defesa do time catarinense. O Campo Mourão visitou a Intellli e também parou na trave. Placar raro em uma partida de futsal.

Outro empate aconteceu no jogo entre Marreco Futsal e Tubarão, 2 a 2. Melhor para o time catarinense, que levou um pontinho na bagagem. O Marechal foi até Joinville e perdeu por 4 a 3.

O único time paranaense que garantiu a vitória no fim de semana foi o Cascavel. A serpente fez uma partida redondinha e venceu o Foz Cataratas dentro do Ginásio Costa Cavalcanti por 2 a 1. Resultado que levou a equipe cascavelense à sexta colocação na tabela, com 25 pontos. O Foz caiu para a décima posição (18 pontos). O Campo Mourão é o paranaense mais bem colocado, com 26 pontos em quarto lugar. O Pato Futsal está em sétimo, com 25 pontos. Mais abaixo aparecem Marreco, em 12º com 17 pontos, e Marechal, em 13ª com 13.

Chave Ouro

As atenções se voltam agora para a Chave Ouro, com jogos nesta terça-feira (23) pela 18ª rodada do segundo turno. O Marechal recebe o Foz Cataratas no Ginásio Ney Braga às 19h30, O Cascavel recebe, no Ginásio da Coopavel, no mesmo horário o Dois Vizinhos; Campo Mourão e Pato Futsal fazem o clássico da rodada na Arena UTFPR também às 19h30, e, fechando os jogos desta terça-feira, o Palmas recebe o Toledo no Ginásio Monsenhor Engelberto, às 20h30.