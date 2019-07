Liga: Marechal faz 2 jogos seguidos longe de casa

Jaraguá do Sul – O elenco da equipe Marechal Futsal está em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, para um importante duelo diante do Jaraguá Futsal pela Liga Nacional de Futsal, que será realizado nesta terça-feira (16), a partir das 20h30, na Arena Jaraguá.

A equipe rondonense precisa somar pontos para melhorar sua posição na tabela de classificação da LNF e vai com confiança para a partida, isso porque o time terá dois reforços liberados: o ala/fixo Ygor Mota, que veio do Belenenses, de Portugal, e o ala Fellipe Mello, que veio do Sandro Abate, na Itália.

Outra motivação para o time é a conquista da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, competição na qual alguns atletas participaram representando Marechal Cândido Rondon e venceram por 5 a 1 a equipe de Assis Chateaubriand na final da competição, faturando o primeiro lugar do campeonato.

Com as medalhas na mala, o time embarcou para o estado vizinho e nesta terça-feira buscará de todas as formas espantar a má fase na Liga Nacional.

Confronto direto

Marechal e Jaraguá estão empatados em número de pontos na competição, com dez pontos em 11 jogos. Ambos não vêm de bons resultados na Liga e buscam por pontos para melhorar o posicionamento na tabela de classificação, por isso a expectativa é de um jogo extremamente competitivo, o qual a AACC Copagril vai determinar a voltar para casa com um bom resultado.

CLASSIFICAÇÃO – LIGA NACIONAL

Equipe P J V D E GP GC SG

1º ACBF 30 14 9 3 2 43 24 19

2º Corinthians 30 14 9 3 2 38 29 9

3º Sorocaba 26 14 8 2 4 56 38 18

4º Campo Mourão 25 12 8 1 3 36 27 9

5º Joinville 24 13 7 3 3 38 25 13

6º Pato Futsal 24 14 7 3 4 32 31 1

7º Tubarão 23 12 7 2 3 41 29 12

8º Cascavel 22 13 7 1 5 25 24 1

9º Atlântico 19 13 6 1 6 35 34 1

10º Foz Cataratas 18 13 6 0 7 31 32 -1

11º Assoeva 17 13 5 2 6 34 35 -1

12º Marreco 16 13 4 4 5 40 43 -3

13º Minas 13 12 4 1 7 27 29 -2

14º Intelli 12 13 3 3 7 34 46 -12

15º Jaraguá 10 11 3 1 7 29 35 -6

16º Marechal 10 11 3 1 7 26 35 -9

17º Joaçaba 10 12 3 1 8 21 37 -16

18º Blumenau 9 12 3 0 9 18 32 -14

19º São José 8 13 2 2 9 24 43 -19