Liga Futsal: Equipes paranaenses prontas para fim de semana decisivo

Cascavel – Maior representatividade na LNF (Liga Nacional de Futsal), o salonismo paranaense se prepara para um fim de semana decisivo, com a rodada de ida das oitavas de final. Os playoffs da competição começarão amanhã (28) com quatro equipes do Estado em quadra: Pato, Marreco, Foz Cataratas e Campo Mourão, sendo os dois últimos num confronto direto na terra das Cataratas. Já Marechal e Cascavel atuarão domingo (29).

Neste sábado, às 13h15, no Ginásio Costa Cavalcanti, no duelo mata-mata que deixará um time do Paraná pelo caminho, o time iguaçuense, atual campeão estadual, tentará dar um passo para voltar a disputar as quartas de final, depois de ter caído nas oitavas em 2018 e ter chegado à semifinal em 2017, em seu primeiro ano na competição. Nesta temporada, é a equipe mourãoense quem debuta na LNF. O duelo terá transmissão ao vivo pela SporTV.

Já o Pato, atual campeão da Liga Nacional, reencontrará amanhã seu adversário na decisão de 2018. O jogo será em Erechim (RS), às 18h. Para o Marreco, o compromisso será em casa, Francisco Beltrão, às 20h15, contra o Tubarão, atual campeão catarinense.

No domingo (29), será a vez de Marechal e Magnus medirem forças com transmissão para todo País pela SporTV. O jogo será às 11h, no Ginásio Ney Braga, e o time paranaense conta com sua torcida para tentar largar em vantagem na disputa contra o atual tricampeão mundial. No mesmo dia e também com transmissão da SporTV, mas às 13h, o Cascavel desafia o Jaraguá em Santa Catarina. A rodada de volta das oitavas de final será no próximo fim de semana, nos dias 4, 5 e 6 de outubro.