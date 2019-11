Liga dos Campeões: Liverpool reencontra Napoli, seu único algoz na temporada

Londres – Equipe que está na mira do torcedor do Flamengo que em dezembro quer soltar agora o grito de campeão mundial, o Liverpool tem sido o time a ser batido na Europa. Atual campeão da Liga dos Campeões e líder invicto do Campeonato Inglês após 13 rodadas, os Reds só não estão invictos após cerca de quatro meses de calendário por causa do Napoli, adversário desta quarta-feira (27) pela 5ª e penúltima rodada da Champions, às 17h (de Brasília), no Anfild, na Inglaterra.

As duas equipes estão no Grupo E (assim como RB Salzburg e Genk), e fizeram a partida de inauguração da chave, no dia 17 de setembro. No San Paolo, em Nápoles (ITA), os rivais desta quarta disputaram um excelente jogo, e o time italiano saiu com a vitória por 2 a 0, apesar de ter sido bem ameaçado pelo Liverpool.

Os gols foram marcados por Mertens e Llorente e encerraram uma invencibilidade de 12 jogos do Liverpool, que vinha desde a temporada passada sem perder nenhum compromisso oficial. Essa é também a única das 22 partidas desta atual temporada em que Klopp e seus comandados saíram de campo derrotados neste início de temporada 2019/20.

Antes dos jogos oficiais, os Reds disputaram sete amistosos preparatórios, com três vitorias (Tranmere Rovers, Bradford City e Lyon), um empate (Sporting) e três derrotas, sendo uma delas para o Napoli, além de Sevilla e Borussia Dortmund.

Grupo E

No duelo desta quarta entre os líderes do Grupo E, quem vencer garantirá vaga nas oitavas de final. Caso o Liverpool encerre a freguesia para o Napoli, além da vaga garantirá também a primeira posição do grupo. Já caso a outra partida da chave, entre Genk e RB Salzburg, no mesmo horário, termine com vitória dos donos da casa, ingleses e italianos avançarão antecipadamente de fase. O Liverpool lidera o grupo com 9 pontos, o Napoli é o segundo com 8, o RB Salzburg é o terceiro com 4 e o Genk o lanterna com 1.