Liga dos Campeões chega à3ª rodada da fase de grupos

Zurique – Após duas rodadas de muitos gols e jogos emocionantes, a Liga dos Campeões da Europa está de volta para sua última rodada do primeiro turno da fase de grupos, na qual alguns times já podem encaminhar a classificação às oitavas de final e outros se distanciarem ainda mais do mata-mata. Serão oito jogos hoje e outros oito amanhã.

Nesta terça-feira (22), a programação será aberta às 13h55 (de Brasília), com a visita do Atlético de Madrid ao Bayer Leverkusen, pelo Grupo D. Os espanhóis têm os mesmos 4 pontos da líder Juventus, enquanto os alemães ainda não somaram pontos. Aliás, a Juve, de Cristiano Ronaldo, também joga hoje, mas às 16h, quando recebe o terceiro colocado Lokomotiv Moscou (3 pontos) para um duelo pela liderança da chave.

Outro jogo interessante às 16h será Manchester City x Atalanta. No Etihad Stadium, o time de Pep Guardiola tenta a terceira vitória em três jogos no Grupo C, enquanto a equipe italiana tenta os primeiros pontos.

Outro líder de grupo com 100% de aproveitamento, o PSG, ponteiro da chave A, entra em campo também às 16h desta terça-feira para enfrentar o vice-líder Club Brugge (4) na Bélgica. Pela mesma chave, o Real Madrid, lanterninha com apenas um ponto, tenta a primeira vitória na competição, ao desafiar o Galatasaray na Turquia.

Pelo Grupo B, após golear o Tottenham por 7 a 2, o Bayern de Munique volta a campo para desafiar o Olympiacos, na Grécia, em busca de se manter 100%.