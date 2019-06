Liga das Nações: Seleção feminina enfrenta Alemanha na abertura da terceira semana de jogos

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina de vôlei inicia a terceira semana da Liga das Nações nesta terça-feira contra a Alemanha, às 18h30 (de Brasília), em Lincoln, nos Estados Unidos. O SporTV 2 transmitirá ao vivo. Além das europeias, as brasileiras enfrentarão nessa etapa a Coréia do Sul e os Estados Unidos.

Após seis jogos em duas semanas, o Brasil está em quinto lugar na classificação geral com 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas). A Turquia está na liderança, seguida por Estados Unidos, Itália e Polônia, todos com 15 pontos, mas a colocação sendo definida pelo melhor saldo de sets.

A levantadora Macris comentou sobre a expectativa do Brasil para o duelo contra a Alemanha. A jogadora lembrou que as alemãs dificultaram a vida das brasileiras nos últimos dois confrontos entre as equipes. Elas levaram a melhor em 2018 tanto na Liga das Nações como no Mundial, respectivamente por 3 sets a 1 e 3 sets a 2.

“A expectativa é de um jogo bem difícil. Vamos precisar entrar em quadra focadas para dar o nosso melhor. Estudamos muito a equipe delas e vamos com tudo para essa partida”, garantiu Macris.

O treinador José Roberto Guimarães falou sobre a estreia da ponteira Natália na Liga das Nações. “Essa semana será muito importante. A Natália ainda não está pronta para um jogo inteiro, mas a ideia é que ela participe pelo menos de um set de cada partida. É uma jogadora que vai somar muito com sua experiência e talento”.