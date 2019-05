Liga das Nações: Seleção feminina conta com o fator casa nesta terça-feira

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina de vôlei estreia na Liga das Nações 2019 nesta terça-feira. A equipe do treinador José Roberto Guimarães terá como adversários na primeira semana da competição anual a China, a República Dominicana e a Rússia. A estreia das brasileiras será às 20h contra as chinesas, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

Na Liga das Nações, entre os dias 21 de maio a 20 de junho, as 16 principais seleções disputam a fase classificatória. A cada semana são formados quatro grupos com quatro seleções cada, definidos em sorteio. Ao fim da fase classificatória, as cinco equipes mais bem classificadas avançarão à Fase Final, que contará ainda com a China, país sede. A Fase Final será de 3 a 7 de julho, na China.

O Brasil luta pelo título inédito da competição. No ano passado, a seleção feminina terminou em quarto lugar. Os EUA ficaram com o ouro, a Turquia com a prata e a China com o bronze.

De acordo com o treinador José Roberto Guimarães, a expectativa é de um jogo de velocidade nesta terça-feira: “a China vem com um time que jogou o torneio de Montreux. É uma equipe está com bastante ritmo de jogo. A escola chinesa é muito boa. Sabemos da qualidade técnica e da velocidade da China. Para nós vai ser bom para nos adaptarmos a esse estilo de jogo. A expectativa é para uma boa partida. Vamos usar a Liga das Nações como preparação para a nossa principal competição do ano que é o Pré-Olímpico”.

Sequência de jogos

Depois da China, o Brasil duelará com a República Dominicana, amanhã, e com a Rússia, quinta-feira, sempre às 20h e com transmissão da SporTV 2. Na sequência da etapa de Brasília, o Brasil viajará para Apeldoorn, na Holanda, onde jogará entre os dias 28 e 30 de maio contra as donas da casa, a Polônia e a Bulgária. Na sequência, pela terceira semana da competição, as brasileiras terão como sede a cidade de Lincoln, nos Estados Unidos. Lá, de 4 a 6 de junho, duelarão contra as seleções de Alemanha, Coréia do Sul e Estados Unidos. A quarta semana será de 11 a 13 de junho e o Brasil terá pela frente, estará em Tóquio, no Japão, as donas da casa, a Tailândia e a Sérvia. A quinta e última semana da fase classificatória será de 18 a 20 de junho em Ancara, na Turquia, e o Brasil mediará forças com a Turquia, a Itália e a Bélgica.