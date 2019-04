Líderes destacam impactos dos investimentos da Klabin e J.Macêdo

Ortigueira – O investimento de R$ 9,1 bilhões anunciado pela Klabin – o maior da América Latina neste ano – e outro pela J.Macêdo, de R$ 500 milhões, levantaram uma onda de otimismo entre empresários e líderes paranaenses. Os empreendimentos serão instalados em Ortigueira, nos Campos Gerais, e em Londrina, na região norte, mas os impactos se disseminarão para todo o Estado e diversas áreas.

“Notícia tão boa coloca o Paraná na contramão da maioria dos estados brasileiros”, festeja o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Frank Schiavini (prefeito de Coronel Vivida), numa referência à unidade anunciada pela Klabin, para Ortigueira. “Um empreendimento de tal porte vai beneficiar todo o Paraná, pois se reflete não só na arrecadação de impostos, mas também na educação, na saúde, em todas as áreas”, avalia Schiavini.

As negociações foram feitas em tempo recorde. Apesar da disputa com outros dois estados, a Klabin escolheu o Paraná e prevê a criação de 11 mil empregos durante a implantação do novo projeto. “É o maior investimento da nossa história”, confirma o diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira. “A escolha recaiu sobre o Paraná porque o Estado tem ajudado na transformação da companhia e estamos certos do futuro que podemos construir juntos”, completou o executivo.

O presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Edson Campagnolo, lembra que a primeira unidade da Klabin em Ortigueira já trouxe muito desenvolvimento para a região, que tinha o mais baixo IDH do Estado. “O investimento criou um círculo de crescimento que deverá se repetir agora, incrementando ainda mais as perspectivas para aquela região”.

O presidente da Fetranspar (Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Paraná), Sérgio Malucelli, acredita em forte impacto para o setor em que atua. Hoje, 32 empresas de transporte de cargas prestam serviços à Klabin em Ortigueira e Telêmaco Borba.