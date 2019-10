Líderes da Stock Car trocam bonés por lenços em campanha do Outubro Rosa

Nesta quinta-feira (17), os líderes da Stock Car Daniel Serra, Ricardo Maurício e o top 10 Max Wilson estarão no hospital Uopeccan, na cidade de Cascavel, para uma ação solidária pelo Outubro Rosa. A equipe irá trocar bonés autografados por lenços de cabeça, que serão doados para os pacientes em tratamento de câncer. Além disso, a equipe ainda trará uma quantidade limitada de camisetas rosa, a mesma que será usada pela equipe durante a etapa, e quem levar mais de 10 lenços, ganhará, além do boné, uma camiseta. “Queremos incentivar o máximo de doações, e não é apenas pela peça, mas, pela iniciativa de colaborar numa ação tão importante”, diz o líder Ricardo Maurício.

O bólido V8 Stock Car também ficará estacionado na área de radioterapia para visitação, aguardando a presença dos pilotos para o início das atividades. A chegada do carro está prevista para às 9h e os pilotos estarão das 13h às 14h. “Pedimos que todos participem, que levem seus lenços e ajudem nessa campanha”, pedem os pilotos.

A ação irá envolver pacientes que se encontram hospedados na Casa de Apoio e os que aguardam atendimento na radioterapia e no ambulatório.

Sobre a etapa

Às vésperas da nona etapa da Stock Car, a maior categoria do automobilismo brasileiro entra em fase decisiva. Isso porque, faltando apenas três etapas para a grande final, os pilotos que

ocupam a ponta da tabela começam a se distanciar do pelotão e apenas os mais rápidos vão se manter na disputa.

Apesar disso, a temporada ainda permite muitas mudanças com o grande número de pontos em cada uma delas. “A primeira corrida vale 30 pontos e a segunda mais 24 pontos, sem

contar a final que tem pontuação dobrada, ou seja, o piloto que vencer soma 60 pontos ao seu índice. Por isso, apesar do afunilamento, ainda muita coisa pode mudar”, explica o líder, Ricardo Maurício.

Com um regulamento que possibilita mudanças repentinas entre os primeiros colocados, quem ganha é o público que fica na expectativa a cada nova situação. “Para quem acompanha

fica muito mais interessante porque deixa muitas possibilidades em aberto e o campeonato, geralmente, é decidido na última etapa”, completa o atual bicampeão Daniel Serra.

A equipe Eurofarma chega a Cascavel com Ricardo Maurício na liderança e seu companheiro de equipe Daniel Serra em segundo. Mas, o dono da pista, por enquanto, é Max Wilson que tem o atual recorde com a melhor volta em 1m00s838. “Esse é um tempo de 2017, mas, que ninguém ainda conseguiu superar”, explica.

Após a ação, a equipe segue para o autódromo Zilma Beux que tem pouco mais de 3 mil metros e receberá a partir de sexta-feira, 18 de setembro os treinos livres. O classificatório será no sábado 19 de outubro às 13h30. As corridas estão marcadas para 20 de outubro às 10h30 e 12h, respectivamente, com transmissão ao vivo pela SPORTV.