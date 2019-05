LÍDER DA A X 2ª DA C | Palmeiras e Sampaio Correia iniciam decisão

Duelo mais desigual sorteado para a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras x Sampaio Correa iniciam hoje a decisão da vaga nas quartas de final. O jogo de ida das oitavas está marcado para as 19h15 desta quarta-feira em São Luiz (MA), no Estádio Castelão. Líder da Série A do Brasileirão, o Verdão terá pela frente o vice-líder da Série C. O planejamento do técnico Felipão é poupar alguns atletas depois de utilizar os titulares em dois jogos consecutivos, nas vitórias sobre Atlético-MG e Santos. A novidade deverá ser o retorno de Gustavo Scarpa (foto), recuperado de lesão.